Легендарного таджикского футболиста суд выписал из муниципальной квартиры в Ярославле

Кировский районный суд удовлетворил иск комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля о признании утратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета известного таджикского футболиста и тренера Рахматулло Фузайлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рахматулло Фузайлов

Фото: Федерация футбола Таджикистана Рахматулло Фузайлов

Фото: Федерация футбола Таджикистана

Фузайлов играл в «Шиннике» в 2000-2004 годах. С 2000 года он был зарегистрирован в муниципальной трехкомнатной квартире в качестве поднанимателя. Сама квартира была передана ФК «Шинник» в аренду мэрией (которая является одним из учредителей клуба). В 2022 году договор аренды закончился, квартира была возвращена мэрии. Однако, как выяснилось, Рахматулло Фузайлов не был снят с регистрационного учета, хотя уже давно не играл в ярославской команде.

«Наличие регистрации ответчика в спорной квартире не свидетельствует о наличии у него права пользования данным жилым помещением, поскольку сама по себе регистрация является лишь административным актом, не порождающим прав и обязанностей в отношении жилого помещения. На основании изложенного, суд считает, что ответчик Фузайлов Р.К. утратил право пользования спорным жилым помещением и подлежит снятию с регистрационного учета»,— решил суд.

Суд удовлетворил иск мэрии в полном объеме. Сейчас квартира сдана в аренду другой организации. После «Шинника» Рахматулло Фузайлов играл в десяти клубах России и Таджикистана, выступал за таджикскую сборную, а также являлся тренером трех команд. Портал footbolno.ru в 2020 году назвал Фузайлова одним из 10 лучших футболистов Таджикистана.

На суд в Ярославле легендарный таджикско-российский футболист не явился.

Антон Голицын