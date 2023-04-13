В канун Пасхи в Петербурге усилят автобусные маршруты к городским кладбищам

15 ми 16 апреля, накануне и в день праздника Пасхи, комитет по транспорту Санкт-Петербурга назначил дополнительные автобусы к главным городским кладбищам и крематорию, сообщила пресс-служба комитета.

Так, к Южному кладбищу будут ходить дополнительные рейсы автобусов № 147 и № 195, общее количество в сутки составит 134 и 74 соответственно. К Северному кладбищу от станции «Парголово» будет ходить 118 рейсов маршрута № 398. К кладбищу у крематория до 114 увеличится количество проездов маршрута № 114, к Иликовскому кладбищу — автобуса № 347 922 рейса), к Казанскому — № 382 (101 рейс).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте