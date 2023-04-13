В Липецке завершилось расследование дела о получении экс-деканом экономфака ЛГТУ почти 300 тыс. руб. взяток от студентов

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего декана экономфака ЛГТУ и старшего преподавателя вуза, обвиняемых в зависимости от роли каждого в девяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и трех эпизодах посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, до семи лет тюрьмы). Имена обвиняемых в СКР не раскрывают. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Максим Новаке и Александре Волокитине. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как установило следствие, в 2018-2021 годах декан экономического факультета получил от студентов 276 тыс. руб. за принятие экзаменов и зачетов без фактической их сдачи студентами, которым грозило отчисление. Старший преподавателя вуза выступал посредником, переводя деньги от студентов на счет декана частями или передавая ему лично. «Также доказаны факты получения взяток деканом за подготовку для студентов выпускных квалификационных работ и успешное прохождение ими итоговой аттестации»,— добавили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело было возбуждено 29 марта 2022 года. В апреле Советский райсуд Липецка отстранил Максима Новака от должности декана экономфака ЛГТУ.

Мария Старикова