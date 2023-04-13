В Тюмени в Родительский день увеличат количество автобусных рейсов на кладбища

На кладбища Тюмени 25 апреля в Родительский день (Радоница) увеличится количество автобусов, курсирующих по маршрутам №32 и №121, сообщили в пресс-службе «Тюменьгортранс».

В пресс-службе отметили, что 25 апреля по маршруту №121 «ЖДВ - Червишевское кладбище 2» будут курсировать семь автобусов особо большого класса вместимости, по маршруту №32 «ЖДВ - с/о "Приволье"» пять автобусов большого класса вместимости. Кроме того, с 22 по 24 апреля по этим маршрутам также будут ходить автобусы увеличенной вместимости.

Полина Хабарова

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