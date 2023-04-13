В ДТП на трассе в Челябинской области погибли четыре человека

На трассе в Челябинской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе двое дорожных рабочих. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 апреля на автодороге Южноуральск – Магнитогорск. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на двух работников дорожной организации, которые занимались ремонтом проезжей части. Затем иномарка врезалась в стоявший грузовик УАЗ ремонтников, в котором находился еще один рабочий. В результате аварии погибли двое рабочих водитель и пассажир Toyota.