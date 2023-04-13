В поселке в Курганской области от пожара пострадали 16 строений

В результате техногенного пожара в поселке Твердыш (Каргапольский округ) пострадали пять жилых и 11 нежилых строений. Возгорание локализовано на площади 750 кв. м, сообщают в ГУ МЧС по Курганской области.

Пожар возник в одном из жилых домов поселка. Из-за сильного ветра огонь по сухой растительности перекинулся на соседние строения, а также в лесной массив. В тушении пожара задействовали 40 человек и 17 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. Информация о погибших и пострадавших не поступала, отмечают в МЧС.