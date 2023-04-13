Жителю Удмуртии грозит лишение свободы за хранение в гараже отданного знакомым ружья

55-летнего жителя села Каракулино в Удмуртии обвиняют в незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба МВД по республике. В частности, в гараже его дома обнаружили комбинированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ 56-3 и 40 патронов к нему.

По словам мужчины, ружье ему привез знакомый много лет назад, а использовал он его в личных целях. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. В него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.