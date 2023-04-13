В Сочи аренда жилья в майские праздники подорожала на 7%

Стоимость суточного размещения в квартирах Сочи в период майских праздников увеличилась на 7% за год, следует из исследования сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Средняя стоимость суточной аренды на главном курорте страны составляет 4133 руб.

Сочи наряду с Казанью, Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Нижним Новгородом, Кисловодском, Волгоградом, Ярославлем и Минском вошел в топ-10 городов для поездок на эти майские каникулы.

В этом году Сочи занял четвертое место в рейтинге самых дорогих российских городов для отдыха на майских праздниках.

Гостиницы Сочи, по данным сервиса, выбрали 12,2% путешественников. Среднесуточная стоимость номера — 2,2 тыс. руб.

Стоимость перелета на юг России существенно увеличится к концу апреля. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчан прогнозирует рост цен на авиабилеты из Москвы в Сочи и обратно до 40 тыс. руб. в разгар майских праздников.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram