Руководитель аппарата ОП Башкирии намерен участвовать в выборах депутатов Курултая

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии, сопредседатель регионального штаба Народного фронта, бывший журналист Шамиль Валеев подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Курултая республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В течение пяти дней оргкомитет примет решение о регистрации кандидата.

Как пояснил Шамиль Валеев, он знаком с работой Курултая с начала журналистской карьеры, которую начал в 1990-х годах. «Мои первые публикации были связаны с поддержкой разрабатываемых законопроектов. Несколько лет назад, когда я участвовал в разработке закона о гражданской законодательной инициативе в качестве эксперта, понял, что полномочия депутата мне помогли бы. К тому же работа с гражданским обществом в ОНФ и общественной палате очень похожа на работу с избирателями»,— отметил он.

Заявку на участие в праймериз можно подать до 27 апреля. По данным на 12 апреля, на участие в предварительном голосовании было подано 712 заявлений.

Венера Хисамова

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