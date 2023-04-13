Сотрудники ФСБ накрыли в центре Казани покерный клуб

В Казани сотрудники управления ФСБ накрыли покерный клуб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По данным издания, покерный клуб находился под караоке-клубом «Домино» на улице Профсоюзная. В ходе операции были задержаны семь игроков. Их допросили, после чего отпустили. Правоохранители также изъяли документы и деньги.

Одного из организаторов отправили под домашний арест. Ему грозит около шести лет колонии.

Руководитель клуба «Домино» Ильяс Яфизов заявил, что его организация не имеет никакого отношения к азартным играм.

"Ъ-Казань"