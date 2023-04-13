В нескольких регионах Черноземья изучают происхождение выпавшего накануне «белого дождя»

Жители ряда районов в Белгородской, Воронежской и Курской областях сегодня обнаружили белый налет неизвестного происхождения, оставшийся после дождя на автомобилях, окнах, одежде, лавочках.

Воронежские СМИ со ссылкой на главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова сообщают, что причиной странного явления мог быть выброс пыли камчатского вулкана Шивелуч или ранняя весна, спровоцировавшая образование пылевого слоя почвы в Астраханской области. Господин Сушков также рассказал «Вестям Воронеж», что похожий налет бывает при цветении сосны.

В белгородском госуниверситете (БелГУ) взяли пробы белого налета — по данным «Белпрессы», сейчас ученые БелГУ проводят консультации с профильными специалистами по поводу его возможных источников. «Предварительно можно сказать, что он не опасен»,— рассказал изданию директор инжинирингового центра Иван Никулин. По данным курских СМИ, результаты анализа выпавшей во время дождя субстанции уже готовы — ученые инжинирингового центра БелГУ «с высокой долей вероятности» предположили наличие в ее составе смеси пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей.

Валерия Розбот