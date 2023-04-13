Донские казаки доставили гуманитарный груз в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции был доставлен гуманитарный груз казаками Всевеликого войска Донского, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
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В состав вошли продукты питания и лекарственные средства для добровольцев из отряда «Ростов» подразделения бригады «Дон БАРС-18». Солдатам, мобилизованным из Каменского района, также был передан автомобиль УАЗ.
«Наши ребята часто делятся с мирным населением доставляемой гуманитарной помощью, — отметил прибывший с миссией заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. – Неравнодушие, милосердие, забота о людях – это отличительные черты русского воина».