Экс-замглавы свердловского СКР Бусылко пробудет под стражей до июля

Свердловский областной суд оставил под стражей до 10 июля бывшего первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.

Органами предварительного расследования бывшие силовики обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст. 290 УК РФ, адвокат — в посредничестве во взяточничестве по ч.4 ст. 291.1 УК РФ. Уголовное дело рассматривается по существу Ленинским райсудом Екатеринбурга.

Напомним, кассационный суд отправил на пересмотр уголовное дело Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова, которых в 2021 году отправили в колонию строгого режима за получение взятки от бизнесмена, просившего возобновить уголовное дело о хищении активов его предприятия. Также новым составом суда будет пересмотрено дело адвоката Владислава Вострецова, осужденного за посредничество во взяточничестве и мошенничестве.

Диана Сунагатуллина

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