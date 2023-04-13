В Татарстане будут судить обвиняемого в серии корыстных преступлений

В ближайшее время в Татарстане будут судить 20-летнего жителя Чистопольского района. Его обвиняют в серии корыстных преступлений. В частности, речь идет о грабежах, кражах, разбоях, угонах и покушении на убийство, передает управление СКР по региону.

В частности, в марте этого года мужчина, как полагает следствие, будучи пьяным, проник в дом к 85-летнему соседу и стал искать у потерпевшего ценные вещи, тот проснулся, и обвиняемый, угрожая ножом, похитил из его кошелька 10 тыс. руб. Затем он велел своей жертве сидеть в комнате, а сам ушел на кухню, где он открыл газовые конфорки и скрылся с места ЧП, забрав ключи пенсионера от машины. Последний же почувствовал запах газа и закрыл конфорки, после чего обратился в правоохранительные органы. Позже злоумышленник был задержан.

Также обвиняемому вменяют серию корыстных преступлений, которые были совершены в Чистополе и Казани.

Обвиняемый находится под стражей.

"Ъ-Казань"