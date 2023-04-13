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Коммерсантъ FM
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Новая Toyota Tacoma получит внедорожную версию Trailhunter

Компания Toyota аннсировала внедорожную нового поколения пикапа Tacoma, премьера которого состоится в 2023 году.

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Toyota Tacoma Trailhunter

Toyota Tacoma Trailhunter

Фото: Toyota

Toyota Tacoma Trailhunter

Toyota Tacoma Trailhunter

Фото: Toyota

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Toyota Tacoma Trailhunter

Фото: Toyota

Toyota Tacoma Trailhunter

Фото: Toyota

Как сообщает японский автопроизводитель, в линейке модели появится версия Trailhunter, адаптированная для пересеченной местности. В оснащение пикапа войдут аксессуары от австралийской компании ARB, выпускающей комплектующие для внедорожников.

Ранее стало известно, что новая Toyota Tacomа получит гибридную силовую установку i-Force Max, которая используется на других внедорожниках японской марки. Никакой прочей официальной информации о новой модели и сроках ее появления нет.

Напомним, текущее поколение пикапа Toyota Tacoma выпускается с 2015 года. Модель, доступная только на рынке Северной Америки, свое последнее обновление претерпела в 2019 году.

Максим Вершинин

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