В самарском ГУ МЧС опровергли информацию о взрыве газа в Зубчаниновке

Пожар произошел в Кировском районе Самары в четверг. Информация о происшествии в поселке Зубчаниновка, в Пушкарском проезде, д. 3, поступила на пульт оперативных служб в 13:17 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Горел пристрой частного дома на площади 10 кв.м. В 13:32 пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Огонь тушили 11 человек и две единицы техники. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в поселке Зубчаниновка взорвался газ. Однако в региональном ГУ МЧС эту информацию не подтвердили.

Ранее в квартире дома в Самаре произошел хлопок газа. Он повредил оконную раму и гипсокартонную межкомнатную перегородку.

Георгий Портнов