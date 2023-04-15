В Салехарде почти за 650 млн рублей на продажу выставили бизнес-центр «Ямал-Плаза»

Бизнес-центр «Ямал-Плаза» в Салехарде (ЯНАО) выставили на торги за 646 млн руб. Сейчас в здании размещен кабинет департамента имущественных отношений ЯНАО. Заявки на участие применяются до 5 мая, торги назначена на 17 мая.

Восьмиэтажное здание на улице Республики, 73 было построено в 2021 году. Пригодная к аренде площадь здания составляет 8,9 тыс. кв. м., общая площадь — 16,7 тыс. кв. м. На аукционе будут реализованы 100% долей ООО «Риджерс» (собственник БЦ).

Ранее в Екатеринбурге за 348,1 млн руб. на продажу выставляли офисное здание, где находилось представительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Напомним, в конце 2021 года власти Ямала ликвидировали представительство региона в Екатеринбурге.

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