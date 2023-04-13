Жители Геленджика на 48 часов останутся без воды

В Геленджике с 18 по 20 апреля будет ограничено водоснабжение, сообщили в ГУП «Кубаньводокомплекс». Причина — подключение нового участка водовода в существующую магистраль Троицкого группового водопровода.

«Данные мероприятия невозможно осуществить без остановки водоснабжения, поэтому отключение воды – необходимая мера»,— уточнили в компании.

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения-Геленджик» разработали план мероприятий по обеспечению водой абонентов на период работ. В «зеленой» зоне города будет обеспечена бесперебойная подача воды, в «желтой» по графику — утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 18:00 до 20:00, в «красных» зонах водоснабжение будет полностью ограничено, подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами.

Наталья Решетняк

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