Тамбовский фермер вложит 280 млн рублей в систему орошения в Петровском районе

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Александра Гриднева построит на 757 га своих земель в Петровском районе оросительную систему за 280 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на информацию, полученную в ходе рабочей поездки в районе главы региона Максима Егорова. Там уточнили, что работы по строительству системы уже начались.

КФХ выращивает сою. Земельный банк хозяйства составляет 3,7 тыс. га. Вышеуказанная оросительная система будет возведена в рамках второй очереди проекта, первая была реализована в 2021 году на 106 га.

Валерия Розбот

Читайте нас в Telegram