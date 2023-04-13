«Неометрия» вошла в ТОП-5 застройщиков Краснодарского края по объему ввода жилья

Федеральный девелопер «Неометрия» вошел в пятерку лидеров Краснодарского края по объему ввода жилья. По итогам I квартала 2023 года компания заняла 5-е место (+3 пункта), следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Согласно официальной статистике, девелопер сдал с начала года 27,7 тыс. кв. м.



Речь, в частности, идет про ЖК «Фрукты» на федеральной территории «Сириус». Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов третьей очереди («Черничный», «Лимонный» и «Апельсиновый») и приступил к выдаче ключей жителям.

«Фрукты» – это современный жилой комплекс, состоящий из девяти 12-этажных домов комфорт-класса. Общая площадь всех объектов ЖК – 136 708 кв. м. Площадь земельного участка – 9.5 га. Проект рассчитан на 1 895 семей. В проекте «Неометрия» сделала ставку на возведение высокотехнологичных и эстетичных объектов со всей необходимой инфраструктурой. ЖК «Фрукты» создан для тех, кто привык вести активный образ жизни и при этом наслаждаться неповторимой природой черноморского побережья.

На сегодняшний день «Неометрия» возводит 19 многоквартирных домов в шести жилых комплексах – ЖК «Отражение», ЖК «Улыбка» и микрорайон «Южане» в Краснодаре, ЖК «Флора» в Сочи, ЖК «Облака-2» в Новороссийске и клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону. В дополнение застройщик реализует масштабный проект гостиничного комплекса премиум-класса «Нескучный сад» в Сочи.

«Федеральный девелопер «Неометрия» делает ставку на объемы строительства и качество каждого реализованного проекта. Комплексы «Неометрии» возводятся согласно самым современным тенденциям и практикам отечественного и мирового опыта в девелопменте. В 2022 году мы сдали все запланированные проекты: ЖК «Малина» в Новороссийске, первый литер ЖК «Отражение» в Краснодаре, первую очередь ЖК «Флора» в Сочи. В 2023 году полностью завершили строительство ЖК «Фрукты», введя в эксплуатацию три литера жилого комплекса», – отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

По данным Росстат, в 2022 году в России зафиксирован рекордный показатель по объемам ввода жилья – 102,7 млн кв. м. Это на 11% больше, чем в 2021 году. Лидерами по количеству новых квадратных метров стали Московская область (построено 14 млн кв. м жилья), Краснодарский край (7,6 млн), Москва (6,8 млн), Ленинградская область (почти 4 млн) и Санкт-Петербург (3,474 млн кв. м). На данный момент в Краснодарском крае застройщики возводят 10 млн кв. м жилья.

Краткая справка о компании Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельного участка до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. На сегодняшний день «Неометрия» реализовала более 1 000 000 кв. м недвижимости, обеспечила комфортным жильем более 30 тыс. семей. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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