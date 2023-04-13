В Петербурге школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета

В Санкт-Петербурге 13 апреля девятиклассник устроил на территории школы №633 в Калининском районе стрельбу из пластикового пистолета. Несколько ребят, которые учатся классами младше, получили легкие ранения и пожаловались на подростка учительнице.

Как пояснили «Ъ» в пресс-службе МВД России по Петербургу, после происшествия подростка отвезли в отдел полиции для разбирательства, куда также пригласили его отца.

«Пострадавшие дети в больнице, снимают травмы»,— сообщили корреспонденту «Ъ» в полиции.

Как сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу, на улице подросток несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в двух школьников. Затем, находясь в здании образовательного учреждения, ранил еще трех учеников.

В полиции уточнили по поводу разнящихся данных в СМИ относительно классификации пистолета: «Игрушечный [пистолет] не означает, что он не пневматический. Пневматический — это принцип действия, а не классификация».

Подросток объяснил поступок шуткой, однако, как прокомментировали корреспонденту «Ъ» в пресс-службе МВД, такой поступок «нельзя назвать шуткой».

Ранее его уже задерживали за кражу автомобильных колес и поставили на учет в ПДН. По информации «Фонтанки», мать мальчика находится в заключении по уголовному делу, связанному с наркотиками.

СКР возбудил уголовное дело в отношении задержанного школьника по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург