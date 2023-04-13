Михаил Мишустин подарил тюменскому Троицкому монастырю икону, привезенную с Афона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Тюмень посетил Свято-Троицкий мужской монастырь, которому передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона. Об том сообщили в telegram-канале российского правительства.

«Поездка председателя правительства пришлась на Чистый четверг. Михаил Мишустин начал программу с посещения Троицкого монастыря. В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону»,– пояснили в пресс-службе.

Напомним, в ходе рабочего визита в Тюмень господин Мишустин посетит областную физико-математической школу, одно из ведущих промышленных предприятий региона, а также лабораторно-исследовательский центр.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте