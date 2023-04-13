На краснодарском предприятии открыли линию для производства аэрозольной продукции

В Краснодаре производитель парфюмерно-косметических средств и бытовой химии «Аэро-Про» запустил новую автоматическую линию для производства аэрозольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас компания рассматривает возможность реализовать другие инвестпроекты при поддержке краевых институтов развития. По словам директора Фонда развития промышленности Кубани Дмитрия Цаплева, в 2021 году «Аэро-Про» получило заем по краевой программе «Проекты развития» в размере 7,5 млн руб.

Еще 6 млн руб. по программе «Приоритет» получило в 2022 году предприятие «Древо М» из Северского района, производящее мебель для организаций образования. За счет этих средств оно модернизировало оборудование. Благодаря этому увеличилось качество и объем выпускаемой продукции.

На Кубани оптимизировали формат документов и процедуру подачи заявок на получение льготных займов. С начала года Фонд развития промышленности региона уже выдал займы на более чем 83 млн руб.

Татьяна Ручкина

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