Жителя Туапсе будут судить за махинации с землей у моря стоимостью 150 млн рублей

Туапсинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с участками площадь 7 га, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Стоимость незаконно приобретенных злоумышленником участков оценивается в 150 млн руб.

По данным следствия, житель Туапсе по подложным документам получил право на участки в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Земля была оформлена на родственников и знакомых злоумышленника. Вскоре после возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину задержали в соседнем регионе, он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар