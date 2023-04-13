Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Туапсе будут судить за махинации с землей у моря стоимостью 150 млн рублей

Туапсинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с участками площадь 7 га, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Стоимость незаконно приобретенных злоумышленником участков оценивается в 150 млн руб.

По данным следствия, житель Туапсе по подложным документам получил право на участки в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Земля была оформлена на родственников и знакомых злоумышленника. Вскоре после возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Мужчину задержали в соседнем регионе, он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...