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Волгоградские участники СВО получили отсрочку оплаты аренды городского имущества

Участники СВО из Волгограда получили отсрочку оплаты аренды муниципального имущества. Об этом по итогам заседания гордумы сообщает пресс-служба волгоградского парламента.

Инициативу о предоставлении отсрочки по оплате аренды городского имущества, в том числе земли, депутаты поддержали единогласно. Получателями льготы могут стать как попавшие под частичную мобилизацию граждане, так и добровольцы и контрактники.

Право на получение такой отсрочки имеют не только физлица и ИП, но и юридические лица, если на передовую отправились их учредители. Отсрочка действует на период службы и в течение 90 дней после возвращения из зоны проведения спецоперации.

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