В центре Уфы сносят деревянное здание XIX века

В центре Уфы сносят двухэтажный деревянный дом №65 на улице Свердлова. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе городской администрации, «процедура сноса проходит в рамках установленных законом рамок», поскольку объект не включен в Единый госреестр объектов культурного наследия (ОКН) народов РФ и в перечень выявленных ОКН.

На место сноса, как стало известно «Ъ-Уфа», выехали сотрудники Башкультнаследия, чтобы собрать и сохранить элементы здания, представляющих возможную ценность с точки зрения деревянного зодчества.

Здание было построено в XIX веке. В 2013 году этот уже многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Последних жильцов расселили в конце прошлого года.

Венера Хисамова

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