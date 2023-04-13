Минстрою Башкирии объявлено предостережение по поводу жилья для детей-сирот

Заместитель прокурора Башкирии Александр Попов объявил предостережение Егору Родину, до недавнего времени исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры республики. Основанием для прокурорского реагирования стал низкий уровень освоения некоторыми муниципалитетами бюджетных средств, выделенных в текущем году для обеспечения жильем детей-сирот, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

«Министерство, контролирующее работу органов местного самоуправления, предостережено о недопустимости неэффективного использования бюджетных средств», говорится в сообщении.

В текущем году на эти цели выделено 1,58 млрд руб.

Сегодня стало известно, что новым и. о. руководителя минстроя назначен советник главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саетов.

Влада Шипилова

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