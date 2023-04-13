С 17 апреля в Татарстане запретят сжигать сухую траву

С 17 апреля на территории Татарстана введут запрет на сжигание сухой травы и мусора. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по региону Максим Трущин.

«То есть до этого я говорил, что разрешается, — это с соблюдением мер пожарной безопасности до 17 апреля. С 17 апреля — полный запрет на сжигание сухой травы и мусора», — отметил господин Трущин.

Напомним, с 17 апреля в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. Он завершится 10 мая.

"Ъ-Казань"