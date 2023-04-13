Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об участниках ювелирной выставки в Женеве из категории Emerging talents and new designers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GemGeneve Фото: GemGeneve

С 11 по 14 мая пройдет уже шестая выставка GemGeneve в Женеве. Посмотрим на несколько интересных ее экспонентов в разделе Emerging talents and new designers — всего шесть «талантов» и четыре «новых дизайнера». Курирует его Надеж Тот, дочь одного из отцов-основателей выставки Ронни Тота.

Среди участников Асо Леон из Китая, работающий с ювелирными украшениями с 1995 года, а с 2005-го переключившийся на титан. Собственно, титановые украшения на тему природы он и покажет на выставке.

У другой участницы — Терезы Эскудеро из Испании — интересная биография. Она получила степень бакалавра истории в Университете Сантьяго-де-Компостела. К образованию историка прибавьте познания в астрономии и геологии, а также долгую карьеру в мире стратегического маркетинга. Вооружившись всем этим опытом и знаниями, Тереза создает свои эклектичные украшения.

Уже не в первый раз участвует в выставке Александр Тензо. Его марка Tenzo многим из нас знакома. Ранее она была известна как бренд из Санкт-Петербурга — теперь же Tenzo представляет Эстонию.