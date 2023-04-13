Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об отличительных особенностях недвижимости такого формата, а также о том, как меняются его критерии от проекта к проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Классификация в сегменте недвижимости юридически не утверждена. И иногда на рынке встречаются проекты с характеристиками, свойственными более дорогому классу. Еще есть объекты, которые только условно можно отнести к тому или иному сегменту. Яркий пример — клубный формат. Один из главных критериев «клубности» дома — не очень большое количество квартир или апартаментов в здании. Обычно — до 50.

Именно ограниченный круг соседей — ключевой фактор формирования сообщества жителей небольшого дома, в котором все друг друга знают. Кроме того, клубные ЖК чаще представляют собой объекты с нестандартной архитектурой и удачным расположением. Нередко это могут быть проекты редевелопмента. Но встречаются на рынке и жилые комплексы, в которых больше 100 лотов, при этом позиционируются они как клубные. И чаще всего это высокобюджетные дома.

Теперь же клубный формат начал распространяться и на доступные ценовые категории. По данным специалистов компании «Метриум», в реализацию заявлены четыре ЖК экономкласса с ограниченным числом лотов. Подросло и количество клубных домов бизнес-класса. Хотя все же большинство таких объектов представляет элитный сегмент рынка.

Общее число клубных домов за пять лет не скорректировалось — их около 40. А вот в структуре экспозиции объем более доступных по цене вариантов вырос. Еще в 2018 году среди столичных новостроек не было ни одного дома такого формата в массовом сегменте. Как отмечают брокеры, разница между клубным домом экономкласса и элитным существенная — в качественном уровне, площади квартир и апартаментов, а также в стоимости отделочных материалов.