Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о русском революционере, в честь которого назвали станцию метро «Войковская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Станция метро «Войковская» сегодня — одна из самых скромных в столичной подземке. Ее строительство совпало с распоряжением Никиты Хрущева «об отказе от архитектурных излишеств». Потому интерьер зала по сравнению со многими другими здесь уж слишком прост. Зато какие страсти кипели по поводу названия! И до сих пор кипят…

Мальчик Петя Войков уже в 15 лет мечтал об убийстве императора — об этом знали все домашние. Но никто Петю ремнем не порол. Скорее наоборот, угощали вареньем, так как глава семейства, отец молодого террориста Лазарь Петрович тоже в свое время участвовал в студенческих беспорядках. Однако даже он со временем испугался радикального настроя сына до такой степени, что вынужден был отказать ему от дома. Из гимназии его тоже выгнали.

Молодой революционер ушел, а его младший брат пробрался в школу и разрезал ножом большой портрет Николая II от бороды до сапог. В деталях неизвестно, что было, но потом мальчик застрелился… Все эти события происходили в Крыму, который в 1905 году взбунтовался. Молодежь бастовала, стреляла, кидала бомбы. Конечно, Петр был в центре событий. До такой степени, что пришлось бежать сначала в Питер, потом в Харьков и оттуда за границу.

В Россию Войков вернулся не в одном вагоне с Владимиром Лениным, как считают многие, а в другом — с Анатолием Луначарским. Основное, в чем обвиняют Войкова, — участие в расстреле царской семьи и зверском уничтожении останков. Большевики, простите, коммунисты до сих пор утверждают, что ничего такого не было. Он, дескать, только выписал там, в Екатеринбурге, керосин и серную кислоту. И все!

Один вопрос, товарищи. Человек, с детства мечтавший убить императора, отомстить за брата, имеющий все возможности сделать это, обличенный властью, решивший, в конце концов, казнить! Он же, кстати, должен был прочитать приговор царю, учил его наизусть… И вдруг от всего этого отказался?! Может быть и такое. В одном случае. Это был не Войков.