Трое полицейских подозреваются в причастности к гибели жителя Омска

В Омской области трое полицейских стали фигурантами уголовного дела. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие по вызову, превысили должностные полномочия. В квартире они обнаружили мужчину, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. «В руках он держал осколок стекла и отвертку. При этом вел себя крайне агрессивно, угрожал стражам порядка»,– сообщили в полиции.

На неоднократные требования о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал. В связи с чем, сотрудники патрульно-постовой службы применили к мужчине физическую силу и специальные средства – резиновую палку и наручники, сообщает ГУ МВД по Омской области. Также сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. «При осмотре медиками задержанный продолжил вести себя агрессивно, в дальнейшем его состояние ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскими работниками помощь, он скончался»,– сообщает полиция.

Следственные органы СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). А также по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, группой лиц). Уголовные дела соединены в одно производство.

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Лолита Белова