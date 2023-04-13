ФСБ задержала главу ГИБДД Ивделя, обвиняемого в получении взятки

В Ивделе (Свердловская область) задержали начальника подразделения ГИБДД, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, полученной путем вымогательства (п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данным Е1.ru, речь идет о Максиме Анисимкове. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 11 апреля силовик получил 120 тыс. руб. от работника компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов. Взамен он бы не должен был реагировать на нарушения ПДД клиентами компании.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что преступление пресекли сотрудники собственной безопасности полиции региона и ФСБ.

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей»,– отметил полковник Горелых.

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