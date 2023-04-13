«Росводоканал Краснодар» завершает замену участка коллектора на ул. Орджоникидзе

«Росводоканал Краснодар» завершает проведение мероприятий по замене участка коллектора протяженностью 180 метров и диаметром 300 мм с глубиной залегания от 4 до 6,5 метров в районе ул. Орджоникидзе. Данный коллектор обеспечивает водоотведение домов частного сектора на улицах Кирова и Орджоникидзе, а также военный госпиталь на ул. Орджоникидзе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Краснодар Водоканал» Фото: ООО «Краснодар Водоканал»

Замена сетей выполняется специалистами преимущественно при помощи современного метода горизонтально направленного бурения. Такая технология не требует масштабных разрытий на протяжении всего пути прокладывания коммуникаций и позволяет сохранить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах.

На сложном участке, где глубина залегания коммуникаций составляет 6,5 метров, специалисты выполнят часть работ по замене сетей открытым способом. В связи с этим с 14.04 по 20.04 движение транспорта будет ограничено по ул. Октябрьской по двум полосам от ул. Мира до ул. Ленина. Кроме того, на этот же период для троллейбусов будет организовано реверсивное движение по одной полосе.

«На сегодняшний день специалисты проложили 165 метров нового пластикового трубопровода с высокими технологическими характеристиками и заменили шесть из семи существующих колодцев,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг на весь период работ на месте установлена временная канализационно-насосная станция, с помощью которой стоки перенаправляются по обводной линии».

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