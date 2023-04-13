Наркозакладчика из Таджикистана задержали в Удмуртии

В Удмуртии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 22-летнего гражданина Таджикистана. Как сообщает пресс-служба МВД по республики, полицейские при осмотре арендованной им квартиры в Ижевске нашли сумку с полимерными пакетами. В некоторых из них было 99 граммов героина и 394 грамма синтетического наркотика. Кроме того, там было 320 свертков с расфасованным веществом. Оно направлено на экспертизу.

По версии полиции, молодой человек является оптовым закладчиком интернет-магазина, оптовую партию запрещенных веществ он забрал на территории Удмуртии для последующего сбыта дистанционным способом.

В арендованной квартире оперативники обнаружили также электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.