В Кезском районе Удмуртии на период ремонта моста открыли временный проезд

На период ремонта моста через реку Пызеп в Кезском районе Удмуртии открыли временный проезд. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, он находился в предаварийном состоянии и являлся единственным путем, связывающим жителей деревень Дырпа, Верхняя Дырпа и Ярунь с районным центром. Ремонт стартовал в начале марта. Рабочие проведут полную замену 20 балок пролетных строений, отремонтируют и усилят опоры, обновят гидроизоляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам начальника отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений КУ УР «Управтодор» Максима Зоренко, частично будут заменены элементы опор, также выполнят устройство ледорезов для пропуска паводковых вод.

«Это очень важно для исключения образования ледовых заторов, чего не было сделано на старом мосту. Ранее весной здесь постоянно скапливался лед, что вызывало дополнительную нагрузку на мост и могло привести к его разрушению. На сегодняшний день мы демонтируем пролетные строения. Проезд по мосту сейчас невозможен. На время ремонта мы открыли движение по временному объезду. Он небольшой, рассчитан на движение в одну полосу и может выдержать нагрузку не более 25 тонн»,— добавил он.

Протяженность сооружения составит 46 метров.