С 18 по 27 апреля будет прервано движение электричек из Ростова в Кисловодск

Во второй половине апреля расписание движения «Ласточек» между Ростовом и Кисловодском будет изменено в связи с реконструкцией станции Тихорецкая в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Временно будут отменены рейсы поездов №809/810 «Ласточка» Ростов – Кисловодск с 18 по 25 апреля. Также отменяться рейсы этого же состава 19 и 26 апреля из Кисловодска. Кроме того, с 19 по 27 апреля не будет ходить поезд №253/254 Ростов – Кисловодск.

«Ещё ряду пассажирских поездов изменены маршруты. Они будут курсировать в обход станции Тихорецкая на участках Ростов – Краснодар –Кавказская, Ростов – Краснодар – Горячий ключ»,— отметили в пресс-службе СКЖД.

Уточненное расписание движения можно найти на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Анастасия Назарова