На Казанском пороховом заводе произошел взрыв — Telegram

В Казани на пороховом заводе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел сегодня на территории Института химических продуктов на улице Светлой. Там 56-летний стрелок-испытатель нес макет снаряда с зарядом на место баллистических испытаний. В результате снаряд взорвался прямо у него в руках.

Отмечается, что сотруднику оторвало кисть. Позже он был доставлен в больницу.

В данный момент на месте ЧП работают специалисты. Они устанавливают причину произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Ъ-Казань"