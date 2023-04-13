Ремонт на трассе М-4 «Дон» в летний период не помешает движению транспорта

В период отпусков вводить ограничения на ФАД М-4 «Дон» не планируется, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Автодор» Фото: пресс-служба «Автодор»

В этом году дорожники будут проводить ремонтные работы на 253,4 км М-4, в том числе, в Ростовской области — 69 км дороги.

«График работ составлен так, чтобы во время основного сезона отпусков минимизировать ограничения движения на главной дороге на юг», — отметили в компании.

Пропускная способность магистрали возрастет благодаря сдачи обхода Аксая под Ростовом-на-Дону, Дальнего обхода Краснодара и открытия новых развязок Геленджике.

Анастасия Назарова