Помощник президента и губернатор открыли в Екатеринбурге Дворец водных видов спорта

В Екатеринбурге открыли один из крупнейших объектов для проведения Международного фестиваля университетского спорта — Дворец водных видов спорта (ДВВС). Участие в церемонии открытия приняли помощник президента России Игорь Левитин, замминистра спорта РФ Азат Кадыров, глава региона Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов, гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дворец водных видов спорта открыли 13 апреля Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Участие в церемонии открытия приняли помощника президента Росси Игорь Левитин, замминистра спорта РФ Азат Кадыров, глава региона Евгений Куйвашев, гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Дворец водных видов спорта открыли 13 апреля Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Участие в церемонии открытия приняли помощника президента Росси Игорь Левитин, замминистра спорта РФ Азат Кадыров, глава региона Евгений Куйвашев, гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Получился уникальный объект, единственный и самый большой центр водных видов спорта в России. Здесь будут заниматься ведущие спортсмены Свердловской области, а приезжать и соревноваться — ведущие спортсмены нашей страны и зарубежные гости. Я думаю, что из стен этого Дворца обязательно выйдут и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы», — заявил Евгений Куйвашев.

Общая площадь ДВВС в Новокольцовском составляет почти 60 тыс. кв. м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв. м. На трибунах могут разместиться более 5 тыс. человек. В дальнейшем комплекс будут использовать для развития инфраструктуры Уральского федерального университета (УрФУ).

Директором учреждения «Дворец водных видов спорта» стал бывший замминистра спорта региона Николай Гарбузов, который раннее возглавлял Дворец игровых видов спорта (ДИВС). Строительством Дворца водных видов спорта занималась корпорация «Атомстройкомплекс», генподрядчиком объекта выступало АО «Синара-Девелопмент». Как заявлялось ранее, общая стоимость проекта составила 10 млрд руб.

Изначально спортивный объект строился к «Универсиаде-2023», но по решению исполнительного комитета FISU Екатеринбург был лишен права проводить международные студенческие игры на своих площадках, поэтому ДВВС станет местом проведения Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в августе 2023 года.

Мария Шараева

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