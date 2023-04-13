Управделами президента добилось от «Анжерских колбас» выплаты 1 млн рублей за использование знака «Кремлевская»

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение в рамках иска ФГУП «Торговый дом “Кремлевский”» управления делами президента РФ к ООО «Анжерские колбасы» (Новосибирск) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Кремлевская» в размере 948 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, подразделение управделами президента обратилось в суд в феврале 2023 года. Этому предшествовала контрольная закупка. Чтобы уличить компанию в нарушении, правообладатель товарного знака командировал в Новосибирск представителя, который купил два образца продукции.

По условиям мирового соглашения, компания взяла на себя обязательства больше не использовать товарный знак «Кремлевская» и выплатить истцу 948 тыс. руб. компенсации – равными долями в течение полугода. Кроме того «Анжерские колбасы» возместят «ТД “Кремлевский”» командировочные расходы и стоимость образцов продукции – в сумме на 34,6 тыс. руб.

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Дарья Решетникова