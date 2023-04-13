МВД по Башкирии начало проверку по факту обнаружения трупов собак

Отдел МВД по Ишимбайскому району Башкирии начал проверку по факту обнаружения в лесу на выезде из Стерлитамака 18 трупов собак, в том числе щенков, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе республиканского МВД. Назначена экспертиза для выяснения причин гибели животных.

Собак вчера обнаружили жители Стерлитамака. В сообщении группы в соцсети «ВКонтакте» «Альянс защитников животных — Стерлитамак» отмечается, что на место выезжали надзорные органы и изъяли часть трупов. Зоозащитники считают, что к убийству собак имеет отношение ООО «Алиса» (принадлежит Оксане Калмыковой), занимающееся отловом безнадзорных животных.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», с 2019 года «Алиса» заключила девять госконтрактов с администрациями Стерлитамака и Стерлитамакского района на общую сумму 22 млн руб. Согласно контрактной документации, исполнитель должен отлавливать животных и содержать в приюте сроком до 15 дней. После вакцинации, стерилизации и маркирования собаки должны быть возвращены на прежние места обитания. Усыплению подлежат только неизлечимо больные или агрессивные животные.

Директор «Алисы» Фларит Нургалиев на вопрос «Ъ-Уфа», отправляет ли компания отловленных животных в приюты, ответил, что ни в Стерлитамаке, ни вообще в Башкирии приютов нет. По словам собеседника, трупы собак возле Стерлитамака он не видел и не может объяснить их появление. «Была какая-то экспертиза, заключение о смерти, как узнали, что они мертвые? Может, они живые, и к ветеринарам надо было отвезти?»-- заявил Фларит Нургалиев. Лично силами сотрудников «Алисы» стерилизация животных не проводится, сообщил господин Нургалиев, отметив, что усыпление бездомных животных возможно «в случаях, которые предусмотрены контрактом и действующим законодательством».

Майя Иванова

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