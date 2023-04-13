Синоптики предупреждают о штормовом ветре и снегопаде в Челябинской области

В Челябинской области резко испортится погода 14 апреля. Штормовое предупреждение опубликовал региональный Гидрометцентр.

В течение суток 14 апреля и ночью 15 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. На юге региона прогнозируется замерзающий дождь, переходящий в снег, местами сильный, а также гололед и налипание мокрого снега на провода. При этом с 14 по 17 апреля в отдельных районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность (IV класс).

Температура воздуха в ночь на 14 апреля в среднем по области составит -4,-9 градусов Цельсия, а при прояснении может опуститься до -13. Завтра днем ожидается от -4 до +1 градуса. В ночь с 14 на 15 апреля столбик термометра опустится до -8,-13 градусов. В субботу днем будет +2,+7 градусов тепла.