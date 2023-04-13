Сеть «Вкусвилл» открыла даркстор на пермском рынке «Гача»

Федеральная сеть «Вкусвилл» открыла в Перми свой первый даркстор — магазин складского типа без доступа для покупателей. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе компании. «Темный» магазин «Вкусвилла», работающий только на сборку онлайн-заказов для сервиса доставки сети, запустили в Перми в конце марта на шоссе Космонавтов, 19а. По данным сервиса 2ГИС, даркстор «Вкусвилла» расположился в торговом комплексе «Гача».

Как обращают внимание во «Вкусвилле», наличие склада в Перми позволяет расширять зону бесплатной доставки от бренда, а также увеличивать ее скорость. В то время как площадь обычных магазинов «Вкусвилла» в среднем составляет около 200 кв. м, площадь дарксторов — от 800 до 2 тыс. кв. м. В «темных» магазинах сети представлено более 8 тыс. товаров, из которых свыше 3,5 тыс. составляют продукты под собственным брендом «Вкусвилл». В целом в России федеральная сеть открыла более 125 дарксторов.

«Вкусвилл» — российская сеть супермаркетов. Имеет свой интернет-магазин, а также развивает собственную марку продуктов, которая позиционируется как здоровое питание. В некоторых магазинах сети имеется зона кафе. Всего «Вкусвилл» управляет свыше 1,3 тыс. магазинов. Первый магазин в Перми сеть открыла в июле 2021 года. Сейчас в краевом центре насчитывается три розничных магазина «Вкусвилла»: на Комсомольском проспекте, 24, ул. Ленина, 74, и на ул. Тимирязева, 63.