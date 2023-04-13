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В Черном море в районе городского пляжа Анапы нашли гранату

В Черном море в районе городского пляжа Анапы нашли гранату времен Великой отечественной войны. Ее уничтожили взрывотехники-водолазы Росгвардии Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Гранату обнаружили дайверы. Она находилась на глубине около трех метров недалеко от берега. О находке они сообщили правоохранителям и обозначили место обнаружения условным знаком.

Специалисты ОМОН «Пластун» ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали предмет. Это оказалась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Объект подняли со дна, транспортировали в карьер и уничтожили.

Татьяна Ручкина

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