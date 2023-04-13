В пасхальную ночь общественный транспорт Ростова будет работать до утра

В ночь с 15 на 16 апреля в Ростове-на-Дону общественный транспорт будет работать до 5:00 утра, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литургия в Ростовском кафедральном соборе в праздник Входа Господня в Иерусалим

Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии Литургия в Ростовском кафедральном соборе в праздник Входа Господня в Иерусалим

Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии

Градоначальник отметил, что на маршруты выйдут 250 ед. транспорта.

«Богослужения пройдут в 55 храмах города. Главная пасхальная служба — в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы – начнется в 23:00 15 апреля»,— сообщил глава администрации.

Алексей Логвиненко также сообщил, что освящение куличей будет проходить 15 и 16 апреля.

Анастасия Назарова