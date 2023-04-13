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Мотоциклист скончался в результате ДТП в Воткинске

25-летний водитель мотоцикла «Сузуки», не имевший прав на его управление, скончался в результате ДТП в Воткинске. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, авария произошла 13 апреля около 10:35 на ул. Азина.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным, мотоциклист столкнулся грузовой «Газелью» под управлением 18-летнего молодого человека, который поворачивал налево на территорию АЗС. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался в больнице.

Обстоятельства происшествия уточняются, по факту ДТП проводится расследование.

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