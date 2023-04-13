Мошенников из администрации Волгограда приговорили к колонии

Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор бывшим заместителю главы администрации района Антону Буднику и заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС Артему Майхруку. Их признали виновными в крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывшего замглавы отдела также осудили за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

Судом установлено: «на исполнении в службе судебных приставов находилось решение о частичном демонтаже за счет ИП третьего этажа принадлежащего ему здания автосервиса. В рамках исполнительных действий коммерсант был предупрежден о предстоящем прекращении электро-, газо- и водоснабжения всего здания, в связи с чем в начале марта 2022 года предприниматель обратился за помощью к заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района».

Бизнесмен предложил решить вопрос неотключения ресурсов. Артем Майхрук рассказал об этом Антону Буднику, несмотря на то, что среди его полномочий решения таких вопросов не было: «Достоверно зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, сотрудники администрации предложили за 500 тыс. руб. якобы решить проблему коммерсанта. 04.03.2022 после получения требуемой суммы начальник отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда передал 400 тыс. руб. заместителю главы администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда, оставив 100 тыс. руб. себе».

Кроме того, с 29 октября до 4 ноября 2021 года экс-замначальника отдела ЖКХ получил от предпринимателя взятку в 3 тыс. руб. за законную и обычно бесплатную помощь в согласовании места для мусорных контейнеров.

Вину в мошенничестве бывшие чиновники признали полностью. Случай мелкого взяточничества господин Майхрук отрицает.

Антона Будника приговорили к году и восьми месяцам общего режима, его бывшему коллеге дали на месяц больше.

Дарья Васенина