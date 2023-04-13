Набор продуктов к Пасхе за год подешевел в Нижегородской области

В Нижегородской области стоимость условного набора продуктов к Пасхе снизилась за год на 3,5%, до 825,4 руб. При этом по сравнению с 2021 годом продукты подорожали на 12%, или 88 руб. Такие данные опубликовал Нижегородстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В условный набор включили продукты, необходимые для приготовления кулича, пасхи и покраски 10 яиц.

Набор для приготовления кулича за год подешевел на 8%, до 195,6 руб., для приготовления творожной пасхи – на 0,5%, до 556 руб.

В среднем в России стоимость традиционного пасхального стола составила 969,1 руб.

Анастасия Еремина