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Набор продуктов к Пасхе за год подешевел в Нижегородской области

В Нижегородской области стоимость условного набора продуктов к Пасхе снизилась за год на 3,5%, до 825,4 руб. При этом по сравнению с 2021 годом продукты подорожали на 12%, или 88 руб. Такие данные опубликовал Нижегородстат.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В условный набор включили продукты, необходимые для приготовления кулича, пасхи и покраски 10 яиц.

Набор для приготовления кулича за год подешевел на 8%, до 195,6 руб., для приготовления творожной пасхи – на 0,5%, до 556 руб.

В среднем в России стоимость традиционного пасхального стола составила 969,1 руб.

Анастасия Еремина

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