Одно из флагманских мероприятий юбилея Перми перенесено на май

Проведение одного из флагманских федеральных событий программы 300-летия Перми — первого Форума гостеприимства России — перенесено с апреля на май. Мероприятие состоится 17–19 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства» может посетить первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Был анонсирован также приезд вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и бывшего губернатора Прикамья, главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

В рамках гранд-финала в Перми пройдут выставка регионов Великого Волжского пути, ярмарка региональных сувениров, диалог «Первые лица: культура сервиса в России», а также круглые столы, проектные мастерские и лекции.